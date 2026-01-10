Напередодні Різдва кардинал П’єтро Паролін, друга людина у Ватикані та давній дипломатичний посередник, терміново викликав Браяна Берча, посла США при Святому Престолі, щоб витиснути з нього деталі щодо планів Америки у Венесуелі, згідно з урядовими документами, отриманими The Washington Post.

Чи Сполучені Штати націлюватимуться лише на наркоторговців, запитав він, чи адміністрація Трампа насправді прагне зміни режиму? Ніколас Мадуро мусить піти, визнав Паролін, згідно з документами, але закликав США надати йому шлях до відступу.

Протягом кількох днів впливовий італійський кардинал намагався отримати доступ до держсекретаря Марко Рубіо, як показують документи, у відчаї намагаючись запобігти кровопролиттю та дестабілізації у Венесуелі. У розмові з Берчем, союзником Трампа, Паролін заявив, що Росія готова надати притулок Мадуро, і благав американців проявити терпіння, аби підштовхнути диктатора до цієї пропозиції.

«Йому запропонували піти геть і мати змогу користуватися своїми грошима», — сказало джерело, знайоме з російською пропозицією. «Частиною цієї вимоги було те, що Путін гарантуватиме безпеку».

Але цього не сталося. Через тиждень Мадуро та його дружина були схоплені силами спеціальних операцій США під час рейду, в якому загинуло близько 75 людей, і доставлені літаком до Нью-Йорка, щоб постати перед звинуваченнями у наркоторгівлі.

Зліва направо: П’єтро Паролін, тоді представник Ватикану у Венесуелі, архієпископ Дієго Падрон і Мадуро під час зустрічі в Каракасі у 2013 році. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Раніше непублічна зустріч у Ватикані була лише однією з багатьох невдалих спроб — американців та посередників, росіян, катарців, турків, Католицької церкви та інших — запобігти наростанню дипломатичної кризи та знайти безпечний притулок для Мадуро перед рейдом США.

«Шкода, що частини конфіденційної розмови, яка відбулася в різдвяний період, була розкрита таким чином, що не точно відображає її зміст», — заявили у пресслужбі Ватикану для The Post. Речник Берча переадресував запитання до Держдепартаменту, який відмовився від коментарів. Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Ця стаття базується на інтерв’ю з майже 20 людьми, багато з яких говорили на умовах анонімності через чутливість переговорів та розвідданих. Вона містить нові деталі про широкомасштабні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб спрямувати Мадуро у вигнання та уникнути військового втручання США, а також про рішення адміністрації Трампа працювати з чинним віцепрезидентом Венесуели, а не з опозиційним лідером, якого Вашингтон довго підтримував.

Тижні та місяці, що передували тому дню, включали пропущені можливості для Мадуро, колишнього водія автобуса та одного з останніх каудильйо Латинської Америки, який, здається, не усвідомлював, наскільки небезпечним стало його становище. Його відмова від численних можливих шляхів відступу, навіть коли американські військові кораблі почали атакувати ймовірні човни наркоторговців біля венесуельського узбережжя, а чиновники США посилили риторику проти його уряду, зрештою й запечатала його долю.

Спроби забезпечити вихід для Мадуро тривали до останньої години. Він отримав останнє попередження за кілька днів до операції США з його захоплення, за словами джерела, знайомого з пропозицією. Але автократ відмовився поступитися.

«Він не брав угоду», — сказало інше джерело. «Він просто сидів і спостерігав, як люди створюють кризу».

Віцепрезидент Дельсі Родрігес виступає у травні на військовому параді в Каракасі на згадку про роль Радянського Союзу в закінченні Другої світової війни. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Усей цей час США зосереджувалися на плані щодо його наступника, роблячи ставку на №2 Мадуро — Дельсі Родрігес. Це було разючим розворотом для президента Дональда Трампа, який під час свого першого терміну наклав санкції на Родрігес та її впливового брата Хорхе, яких у Вашингтоні тоді вважали взаємозамінними членами правлячої кліки Мадуро.

Але почала переважати більш прагматична позиція, коли провідні члени адміністрації поставили під сумнів здатність лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо завоювати армію та інші бази влади, які довго контролювали послідовники покійного Уго Чавеса, засновника соціалістичної держави країни.

Мислення Трампа частково було сформоване нещодавньою секретною оцінкою ЦРУ, яка дійшла висновку, що лоялісти Мадуро матимуть більше успіху в керуванні пост-мадурівським урядом, ніж Мачадо та її команда, за словами старшого чиновника Білого дому та джерела, знайомого з питанням. Суть оцінки, вперше повідомлена Wall Street Journal, полягала в тому, що Мачадо матиме труднощі з подоланням сил безпеки режиму, і її передав Трампу директор ЦРУ Джон Реткліфф, сказав старший чиновник Білого дому.

Невдовзі після цього, додав чиновник, Трамп зупинився на Родрігес як наступниці Мадуро за рекомендацією своїх головних розвідувальних та безпекових чиновників.

Протягом років Родрігес мала публічний образ палкої чавістки, але в особистих зустрічах, особливо з представниками американської нафтової галузі, вона здавалася зовсім іншою людиною. «Вона не була антиамериканською; вона навіть жила в Санта-Моніці» у студентські роки, сказав один із тих, хто неодноразово з нею розмовляв. «Вона була найменш ідеологічною людиною».

Немає жодних ознак, що Родрігес знала про план США щодо усунення Мадуро. І адміністрація Трампа не повідомляла їй, що вона стала фавориткою на його місце, сказав старший чиновник Білого дому. «Було б надзвичайно небезпечно для нас повідомляти щось до операції», — сказав чиновник.

Мадуро бере участь у військовому мітингу в Каракасі. США віддали перевагу Родрігес як його наступниці через її потенціал отримати підтримку армії. (Jesus Vargas/Getty Images)

Сам Мадуро, здається, постійно неправильно тлумачив сигнали з Вашингтона. Він вважав, що листопадовий дзвінок Трампу пройшов «добре», сказало джерело, знайоме з його мисленням, тоді як насправді йому сказали, що його час закінчився: «Президент сказав, що ви можете піти легким шляхом або важким», — сказав старший чиновник Білого дому.

Трамп навіть запросив свого венесуельського колегу до Вашингтона, за словами джерела, пропонуючи безпечний проїзд, щоб обговорити справи особисто. Мадуро відмовився. Він розрахував, що демократи виграють проміжні вибори, Трамп буде скутий — і він зможе втримати владу.

«Він там танцював», — сказав співрозмовник. «Вже ні».

У жовтні кардинал П’єтро Паролін і Папа Лев XIV відвідують президента Італії Серджо Маттареллу в Кірінарському палаці в Римі. (Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Росія та Ватикан

Ватикан давно є частиною колеса міжнародних переговорів з ізольованим урядом Венесуели. Десять років тому Святий Престол намагався і не зміг укласти угоду між Мадуро та розколотою опозицією. Нещодавно Ватикан намагався вести діалог з венесуельським урядом через своїх старших кліриків у країні, а Папа Лев XIV застерігав американців від застосування сили.

«Я вважаю, що насильство ніколи не приносить перемоги», — сказав Лев у листопаді після згадки про повідомлення про рух американських військових кораблів до Венесуели. «Ключ — шукати діалог».

Паролін, який раніше служив папським нунцієм — тобто послом Ватикану — в Каракасі, мав глибокий інтерес до Венесуели. Він також виступав посередником з адміністрацією Трампа щодо України та Росії, за словами джерела, знайомого з переговорами.

Венесуела є важливою опорою Москви в Латинській Америці. Коли Чавес прийшов до влади в 1999 році, Венесуела здійснила великі закупівлі російської зброї, включно з танками, винищувачами Сухого та зенітними ракетами. Росія також надала значні кредити Каракасу, надала фінансові рятувальні кола, щоб допомогти країні пережити американські санкції, і залишається гравцем у венесуельській нафтовій промисловості.

Президент Росії Володимир Путін і Мадуро під час церемонії підписання після переговорів у Кремлі в травні. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

Під час зустрічі 24 грудня з Берчем, згідно з документами, отриманими The Post, Паролін сказав, що Росія готова прийняти Мадуро. Він також поділився тим, що в документах описано як «чутки»: Венесуела стала «розмінною монетою» в російсько-українських переговорах, і «Москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена щодо України».

Аналітики кажуть, що Росія вже зменшила підтримку Венесуели в останні роки, оскільки її фокус змістився на війну по сусідству. Кредити на купівлю російської зброї фактично припинилися в 2018 році. Коли Мадуро відвідав Москву в травні, він підписав угоду про стратегічне партнерство з Путіним, але більшість спостерігачів вважали ці відносини більше ідеологічними, ніж суттєвими.

Очевидна пропозиція Росії надати притулок венесуельському президенту з’явилася на тлі ширших зусиль Москви щодо перезавантаження відносин зі США та забезпечення вигідної угоди щодо України.

Документи показують, що Паролін сказав Берчу, що, на його думку, Мадуро був готовий піти у відставку після липневих виборів 2024 року, які венесуельський лідер, як широко вважають, викрав. Але тоді його переконав Діосдадо Кабельйо, його жорсткий міністр внутрішніх справ, що це коштуватиме йому життя. Паролін сказав, що Мадуро став нерішучим щодо від’їзду без підтримки свого найближчого оточення, згідно з документами, і, ймовірно, турбувався про те, щоб покинути своїх головних лейтенантів, зокрема Родрігес і Кабельйо.

Однак джерело, знайоме з російською пропозицією, сказало, що Москва також була готова надати притулок іншим старшим венесуельцям, і здавалося, що Мадуро просто вперто стояв на своєму, вважаючи, що США не діятимуть.

«Я думаю, це була зарозумілість», — сказав цей співрозмовник.

Ще одним фактором могло бути й інше. Оцінка в деяких колах Вашингтона полягала в тому, що Мадуро ніколи не поїде до Росії, бо там надто обмежено — і він не матиме доступу до грошей від торгівлі венесуельським золотом, які, як вважають, він сховав за кордоном, за словами джерела, знайомого з міркуваннями адміністрації Трампа.

Паролін запропонував, що Сполучені Штати могли б встановити дедлайн для виходу Мадуро з країни, як сказано в документах, і надати гарантії для його сім’ї. Кардинал висловився, що він «дуже, дуже, дуже збентежений відсутністю ясності в кінцевій меті США у Венесуелі», як сказано в документах. Він закликав до терпіння, обережності, стриманості.

Але Білий дім втомився чекати.

Монумент Миру в Каракасі біля штаб-квартири національної нафтової компанії Венесуели. (Miguel Zambrano/AFP/Getty Images)

Новий вибір для керівництва Венесуелою

Родрігес, дочка лівого діяча, який помер у в’язниці венесуельських спецслужб, була давньою старшою соціалісткою, яка піднялася до найвищих рангів за Мадуро і стала незамінною фігурою в його найближчому оточенні.

Як міністр нафти, вона виступала високопоставленим емісаром на чутливих іноземних місіях до Туреччини та Катару і стала надійним партнером для нафтових інтересів та інших іноземних інвесторів у Венесуелі — навіть коли допомагала Мадуро підкорити демократію та зміцнити авторитарне правління.

Родрігес почала здобувати довіру частини бізнес-спільноти Каракаса в останні роки, перебудовуючи економіку, покращуючи обмінний курс і працюючи з командою молодих людей — включно з економістами з уряду Рафаеля Корреа, коли він був президентом Еквадору.

Вона стикалася з опором усередині уряду Мадуро через свої реформи, особливо від першої леді Силії Флорес та від жорстких чавістів, які виграли від країни з вкоріненою структурою влади.

Представники Chevron, єдиної американської компанії, якій Вашингтон дозволив працювати у Венесуелі попри санкції, щомісяця зустрічалися з Родрігес і позитивно говорили про неї американському уряду, включно за адміністрації Байдена, сказав колишній американський дипломат. Модель Chevron працювала, представники компанії казали чиновникам США, і Родрігес виконувала їхні побажання.

На запит про коментар речник Chevron заявив, що компанія не мала попередження про військову операцію США і не брала участі в жодних дискусіях з чиновниками адміністрації щодо управління пост-мадурівською Венесуелою.

Венесуельські бізнес-лідери почали просувати Родрігес як людину, яка може очолити політичний перехід. «Цей консенсус, здається, був прийнятий у Вашингтоні», — за словами джерела, знайомого з урядом Мадуро.

Віцепрезидент також виявилася ефективним менеджером у переговорах з Катаром, членом ОПЕК та ключовим посередником з Венесуелою в останні роки.

Катар мав «багато розчарувань» від Мадуро, який перекривав речі, на які погоджувалися його перемовники, за словами чиновника адміністрації Байдена, знайомого з переговорами. Катарська оцінка полягала в тому, що якщо Родрігес «каже, що щось зробить, це робиться». Катарці «усвідомили, що Дельсі має керувати країною раніше за всіх інших», якщо Мадуро піде, сказав колишній чиновник.

Речник уряду Катару не відповів на запит про коментар.

Брат Родрігес, Хорхе (у центрі), стоїть разом з рештою Національної асамблеї в понеділок. Його сестра того дня була приведена до присяги як тимчасовий президент. (Federico Parra/AFP/Getty Images)

На початку минулого року спеціальний посланець Трампа з особливих місій Річард Гренелл взяв на себе провідну роль у переговорах з Венесуелою, іноді за допомогою Катару, іноді безпосередньо з братом Родрігес — Хорхе Родрігесом, психіатром, колишнім міністром інформації та нинішнім президентом Національної асамблеї країни. У тих переговорах венесуельці неодноразово відкидали американські пропозиції щодо відходу Мадуро від влади, за словами джерела, знайомого з дискусіями.

В одному моменті венесуельці запропонували, що Мадуро може піти у відставку і залишитися в країні, поки Родрігес візьме владу, сказав співрозмовник, але це ніколи не було «конкретною» пропозицією. А до кінця літа стало зрозуміло, що Рубіо — яструб щодо Венесуели та суперник Гренелла, який завжди віддавав перевагу тиску над переговорами, — бере на себе венесуельське досьє. Гренелл не відповів на запит про коментар.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті 2 жовтня старший чиновник Білого дому сказав, що Трамп та його головні помічники обговорювали, як ще можна тиснути на Мадуро, окрім ударів по човнах, які забрали життя понад 100 людей у Карибському басейні та Східній частині Тихого океану.

Трамп схвалив дипломатичні зусилля Гренелла, щоб умовити Мадуро піти, але сказав, що настав час для військових дій, сказав чиновник Білого дому. Протягом наступних місяців Катар отримував численні венесуельські запити на переговори зі США, за словами джерела, знайомого з цими зверненнями, але адміністрація Трампа дала зрозуміти, що не зацікавлена.

Неофіційні емісари заповнили прогалину. Серед них був бразильський мільярдер Жоеслі Батіста, який прибув до венесуельської столиці наприкінці листопада з місією переконати Мадуро піти від влади.

Серед пунктів, обговорених того дня, був план, щоб президент пішов у відставку, за словами трьох джерел, знайомих зі зустріччю. Мадуро отримав пропозицію виїхати у вигнання до Туреччини чи іншої готової країни, сказали двоє з них.

Потенційна угода про притулок для Мадуро в Туреччині була в грі щонайменше з листопада, за словами джерела, знайомого з міркуваннями адміністрації Трампа, включно з «гарантіями», що його не екстрадують до США.

Але нині ув’язнений колишній лідер та його дружина обурено відкинули це, сказали троє співрозмовників.

«У Ніколаса Мадуро було кілька можливостей уникнути цього», — сказав Рубіо під час появи з Трампом у Мар-а-Лаго в суботу. «Йому надали дуже, дуже, дуже щедрі пропозиції, а він обрав поводитися як дикун, обрав гратися».

Батіста, магнат м’ясної промисловості з бізнес-інтересами як у США, так і у Венесуелі, раніше виступав посередником у переговорах щодо тарифів, які Трамп наклав на бразильські товари. Він прибув до Каракасу зі списком із чотирьох пунктів, включно з наполегливою вимогою американського доступу до рідкісних металів та нафти, розриву з Кубою — давнім союзником Венесуели — та відходу Мадуро з країни, за словами джерела, знайомого зі зустріччю.

Після поїздки Батіста передав свої висновки адміністрації Трампа, сказав старший чиновник Білого дому. Він «не працював на прохання Сполучених Штатів», сказав чиновник, але його висновки «були враховані».

Родрігес знала, що згідно з конституцією вона візьме владу тимчасово в разі виходу Мадуро з політичної сцени, за словами джерела, що контактувало з венесуельським урядом. Коли це питання піднімалося, вона ставала «незручно», сказав співрозмовник.

Урешті-решт, їй не довелося мати слова в цій справі.

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо піднімає виборчі документи під час мітингу в Каракасі в серпні 2024 року. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Відсунута лідерка опозиції

Коли набирали обертів ідеї роботи з Родрігес, американські чиновники почали розчаровуватися перспективою майбутнього уряду під керівництвом Мачадо — найпомітнішої лідерки опозиції Венесуели та лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року.

В останні тижні впливові бізнесмени у Венесуелі та навіть інші члени опозиційного руху попереджали США, що Мачадо не зробила достатньо кроків до армії — остаточного арбітра у Венесуелі — і не зможе завоювати їхню довіру, згідно з додатковими урядовими документами США, отриманими The Post.

У розмовах з американськими дипломатами про її плани на випадок раптового відходу Мадуро від влади, як показують документи, команда Мачадо висловила переконання, що більшість армії піде за ними, і запевнила, що уникне широкої чистки військ. Її радники сказали американським чиновникам, що не потрібно буде судити більше кількох десятків фігур режиму. Але вони також ясно дали зрозуміти, що топ-чиновникам Мадуро не буде місця в новому уряді.

У документах американські чиновники описали дискусії з іншими контактами, які висловили скептицизм щодо просування, про яке заявляла команда Мачадо, до збройних сил. Один член венесуельської опозиції сказав, що між її представниками та офіцерами армії не було жодних розмов. Контакти турбувалися, що в разі раптового відходу Мадуро «уряд під керівництвом Мачадо загрузне у величезних викликах».

Команда Мачадо не відповіла на запити про коментар. Після захоплення Мадуро лідерка опозиції намагалася заспокоїти Трампа, включно з пропозицією віддати йому свою Нобелівську премію миру, нагороду, яку він відкрито бажав. Її рішення прийняти премію, за словами людей, близьких до Білого дому, посприяло рішенню Трампа відвернутися від неї.

Мачадо очікується у Вашингтоні наступного тижня, сказав президент Fox News у четвер. «Я з нетерпінням чекаю, щоб привітатися з нею», — сказав Трамп, додавши, що буде «великою честю» прийняти її нагороду.

У документах американські чиновники включили аналіз, який тепер здається пророцтвом: «Якщо Мадуро раптово піде зі сцени, а інші старші чавісти залишаться при владі, вони цілком можуть вирішити зберегти свій репресивний режим, щоб утримати свої неправедно набуті багатства та уникнути правосуддя, яке їх чекає», — написали вони.

Родрігес намагається консолідувати владу після відходу Мадуро, коливаючись між викликом і примирливими тонами щодо Вашингтона. Влада у Венесуелі роздроблена, і ранні сигнали змішані.

Затримання журналістів і цивільних, а також нові контрольно-пропускні пункти, встановлені парамілітарними бандами, аналітики інтерпретують як демонстрацію сили з боку Кабельйо, який контролює розвідслужби та поліцію країни.

Адміністрація Трампа залишається впевненою у своєму рішенні підтримати Родрігес, вказуючи на звільнення деяких політичних в’язнів у четвер та угоду про експорт венесуельської нафти до США. «Ми бачили досі величезну, глибоку співпрацю з тимчасовими властями», — сказав старший чиновник Білого дому, зазначивши, що Родрігес і Рубіо «розмовляють часто».

Це був урок, сказало джерело, близьке до уряду Мадуро, «що керувати Венесуелою без чавізму неможливо».

У Ватикані в п’ятницю Лев висловив занепокоєння, що «дипломатію, яка сприяє діалогу», замінює «дипломатія, заснована на силі».

«Війна знову в моді», — попередив він, «і завзяття до війни поширюється».