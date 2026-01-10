Компанія Ілона Маска xAI обмежила функцію чат-бота Grok у соцмережі X, яка дозволяла створювати сексуалізовані фото. Тепер доступ до цієї функції мають лише передплатники.

Про це повідомляє Reuters, передає New Format.

Обмеження запровадили після скарг на створення контенту сексуального характеру, зокрема редагування фото жінок і дітей. Організація Internet Watch Foundation (IWF) виявила у мережі фото оголених дівчат віком 11–13 років, зроблені за допомогою Grok.

Журналісти Reuters перевірили бота, намагаючись перетворити власні фото на знімки в бікіні. Бот відповів, що ця функція доступна лише передплатникам X або у застосунку Grok, який працює окремо від соцмережі.

Як повідомляло Інше ТВ, Битва ШІ-гігантів: xAI подала до суду на OpenAI за крадіжку секретів Grok