У Департаменті патрульної поліції бачать прямий зв’язок між відключеннями електроенергії та зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів, пише ЛБ.

За період з 15 жовтня до кінця 2025 року було зафіксовано 2168 ДТП, в яких пішоходи загинули чи зазнали ушкоджень. Це на 6% більше, ніж за той самий час у 2024 році. На 7,5% зросла травматичність.

За словами поліціянтів, 550 перехресть на території країни визнані критичними, і під час відключень там працюють регулювальники. Чимало світлофорів працюють від альтернативних джерел живлення. Проте головне для запобігання ДТП – це правильні дії з боку водіїв та пішоходів.

У поліції наполегливо радять дотримуватися дозволеної швидкості руху, мати правильні освітлювальні прилади на автівці, додавати світловідбивні елементи до одягу та користуватися лише визначеними переходами.