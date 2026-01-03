Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що новий мер Нью-Йорка Зоран Мамдані “вилив бензин антисемітизму на відкритий вогонь” і “продемонстрував своє справжнє обличчя”, пише ЛБ.

Обурення Єрусалима викликало рішення Мамдані скасувати низку рішень його попередника на посаді Еріка Адамса. Одне з них стосується закріплення у документації визначення антисемітизму у версії Міжнародного альянсу пам’яті про Голокост.

Критики Ізраїлю стверджують, що це визначення використовується для цензурування негативних коментарів на адресу близькосхідної держави, а також забороняє вільні форми протесту, як-от бойкотування Ізраїлю.

Мамдані переконує, що, попри відмову від визначення антисемітизму, його адміністрація “буде нещадно боротися з ненавистю та дискримінацією та практикувати політику універсальності й добросусідства”.