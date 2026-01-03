У Фінляндії 2 січня через технічний збій зупинився реактор АЕС Олкілуото. Про це повідомляє Yle, інформує УНН.

Зазначається, що у північній мережі постачальника попередили про “незаплановану недоступність” потужностей через технічний збій на так званому “ядерному острові”.

Під час оновлення програмного забезпечення системи керування потужністю реактора на одному з трьох блоків великої атомної електростанції виникла проблема – вказує видання.

Зазначається, що на реакторі OL2, який працює з 1982 року, несправність автоматично спричинила його аварійну зупинку. При цьому інцидент не вплинув на ядерну безпеку – енергоблоки OL1 та OL3 станції працюють у звичайному режимі.