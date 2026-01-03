США виділять понад 500 млн доларів на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі.

Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, пише ЛБ.

“Міцні союзи – це реальна безпека. США затвердили інвестиції на суму понад 500 млн доларів у військову інфраструктуру в Польщі – у Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську”– написав Шлапка.

Він наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами зміцнює оборону Польщі та східний фланг НАТО.

Раніше повідомлялось, що у Польщі розташовані понад 10 тис. військовослужбовців США – у лютому 2022 року Сполучені Штати вдвічі збільшили свій військовий контингент.