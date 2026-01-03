Трамп наказав завдати ударів по військових об’єктах у Венесуелі. Про це повідомили офіційні особи США кореспондентці CBS News.​​​​​​​​​​​​​​​​

“Президент Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі, включаючи військові об’єкти, повідомили офіційні особи США, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро”, – йдеться у повідомленні.

Мадуро оголосив надзвичайний стан та закликав до мобілізації, повідомляє МЗС Венесуели.

Очільник МЗС країни Іван Гіль Пінто звинуватив США у нападі на Каракас та заявив, що метою атаки нібито є бажання захопити природні ресурси Венесуели.

За його словами, усі соціальні та політичні сили в країні повинні активувати плани мобілізації та «відкинути цей імперіалістичний напад».

“Вся країна повинна мобілізуватися, щоб перемогти цю імперіалістичну агресію. Так само, у всіх штатах та муніципалітетах країни було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони”.