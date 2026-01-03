3 січня 1915 року вулицями Миколаєва вперше пройшов трамвай на електричній тязі. Відтоді він став невід’ємною частиною міста, його ритму, історії та щоденного життя.

Про це сьогодні нагадує КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

«За більш ніж століття трамвай пережив зміну епох і поколінь, численні події та випробування. І сьогодні, попри повномасштабну війну, постійні тривоги й обстріли, він продовжує працювати для миколаївців, забезпечуючи рух міста, підтримуючи його життєдіяльність і виконуючи важливу гуманітарну місію з доставки очищеної води.

Особливе місце в цій історії займає 2022 рік. Багато містян і досі згадують, як у ті дні ранковий дзвін трамвая, на тлі спроб окупантів прорватися до міста, ставав простим, але дуже важливим символом – Миколаїв вистояв ще одну ніч!!

Дякуємо всім, хто колись працював і працює сьогодні задля розвитку трамвайного руху в Миколаєві. Без вашої віддачі та майстерності це було б неможливим. Робимо все, щоб наше депо отримало нові можливості для розвитку, а сам транспорт ставав ще кращим!» – кажуть у «Миколаївелектротрансі».

