Схоже, армія США почала наземну операцію на Венесуелу, хоча офіційно про це не оголошувалося.

ЗМІ повідомляють про удар по порту Каракаса та острову Маргарита в Карибському морі, де розміщена велика кількість військових об’єктів.

Попередньо атаковані форт-Тіуна, база Ла-Гуйара, авіабаза генералісимуса Франсіско де Міранди, порт та інші військові об’єкти. Місцеві ЗМІ пишуть, що у небі помічені американські десантні та ударні вертольоти — ВПС Венесуели підняли винищувачі, вони відправлені на перехоплення.

У південній частині столиці чути стрілянину з вогнепальної зброї. За попередньою інформацією, американські морські піхотинці висадилися у місті.

Також атаковано аеропорт Ігуероте на сході столиці.