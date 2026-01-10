Україна і США можуть підписати угоду про “процвітання” для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі, яка передбачає залучення 800 млрд доларів.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на The Telegraph.

Як пише The Telegraph, президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп “вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять угоду”.

Видання додає, що Зеленський мав намір поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак його європейські союзники з “коаліції рішучих” відмовили його від цієї поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як кращий майданчик для зустрічі з Трампом.

Угода про “процвітання” передбачає залучення 800 млрд доларів у реконструкцію України впродовж 10 років.

Дослівно з публікації The Telegraph: “Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів. Київ сподівається, що, пропозиція Вашингтону взяти участь у післявоєнній відбудові, особливо в проєктах, до яких Трамп може бути прихильним, підвищить готовність президента США надати надійні гарантії безпеки”.

За інформацією видання, договір розроблений на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка “надала американським інвесторам преференційний доступ” до майбутніх проєктів у сфері видобутку в Україні.

