Укрзалізниця поступово зменшує час затримки низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами.

Про це йдеться в оперативній інформації компанії щодо руху поїздів 10.01.2026, передає Інше ТВ.

Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку — вони менші, за ті, що були попередньої доби:

• № 219 Дніпро–Київ +3 години

• № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години

• № 144 Рахів–Суми +1 година

• № 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година

• № 706 Пшемисль–Київ +1 година

• № 59/60 Чоп–Київ +1:30

• № 58/57 Ясіня–Київ +1 година

• № 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30

• № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година

• № 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30

• № 107/108 Солотвино–Київ +1 година

• № 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години

• № 771 Київ–Хмельницький +1:30

• № 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година

Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці.

Як повідомляло Інше ТВ, вранці 9 січня Укрзалізниця повідомила про затримку 42 потягів через негоду