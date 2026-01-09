Вранці 9 січня Укрзалізниця повідомила про затримку 42 потягів через негоду: 18 далекого сполучення та 24 приміських. “Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух, пише ЛБ.
Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі”, – зазначили у пресслужбі перевізника.
Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:
79/80 Львів — Дніпро (+6:42)
63/64 Перемишль — Харків (+6:17)
111/112 Львів — Ізюм (+6:17)
5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)
45/46 Харків — Ужгород (+5:45)
61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)
41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)
Станом на ранок відомо, що відправлення поїзда 766 Одеса – Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.
“Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом”, – розповіли в Укрзалізниці.