Вранці 9 січня Укрзалізниця повідомила про затримку 42 потягів через негоду: 18 далекого сполучення та 24 приміських. “Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух, пише ЛБ.

Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі”, – зазначили у пресслужбі перевізника.

Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

79/80 Львів — Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Станом на ранок відомо, що відправлення поїзда 766 Одеса – Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.

“Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом”, – розповіли в Укрзалізниці.