В Ірані вже 13-й день поспіль тривають масові протести, попри погрози влади застосувати жорсткі заходи. За даними правозахисників, кількість загиблих перевищила 50 осіб, серед них є діти.

Про це повідомляє The Times of Israel та Reuters, передає ua.news.

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights заявила, що за 13 днів протестів загинули щонайменше 51 особа.

“Щонайменше 51 протестувальник, серед яких дев’ять дітей віком до 18 років, загинули, а сотні отримали поранення протягом перших тринадцяти днів нового раунду загальнонаціональних протестів в Ірані”, – повідомили в організації.

Водночас іранська правозахисна група HRANA наводить ще вищі цифри: 62 загиблих, з яких 48 – протестувальники, а 14 – співробітники сил безпеки.

Президент США Дональд Трамп, який торік бомбардував Іран і нещодавно заявив про можливу підтримку протестувальників, виступив із черговим жорстким попередженням.

“Краще не починайте стріляти, бо ми теж почнемо стріляти”, – заявив він.

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у телевізійному зверненні пообіцяв не відступати. Він звинуватив демонстрантів у співпраці з опозиційними групами за кордоном та США.

Іранський прокурор також пригрозив учасникам протестів смертною карою.

Міністерство інформаційних та комунікаційних технологій Ірану підтвердило, що рішення про обмеження доступу до інтернету ухвалили силові структури.

“Рішення було прийнято компетентними органами безпеки з огляду на поточну ситуацію в країні”, – заявили у відомстві.

Державне телебачення показало відео з палаючими автобусами, автомобілями, мотоциклами, а також пожежами на станціях метро та в банках.

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою, у якій засудили вбивства протестувальників і закликали владу Ірану припинити насильство.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація Об’єднаних Націй “дуже стурбована” кількістю загиблих.

