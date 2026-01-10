Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради Миколаївської області 30 грудня замовив ТОВ «Будівельна компанія «Базіс» будівництво укриття для гімназії №2 за 84,63 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро». В ситуації розбиралися «Наші гроші».

До кінця 2026 року мають збудувати підземне укриття для 239 осіб. Там будуть приміщення для дітей різного віку, санвузли, буфет, комору, роздягальні тощо. Передбачено резервне водо- та електропостачання, доступ для маломобільних осіб, гідроізоляцію та утеплення.

Проєкт розробило ТОВ БТК «Граніт-В», а восени 2025 року виконали його коригування з урахуванням змін кошторисної зарплати та уточнюючих інженерно-геологічних вишукувань 2025 року. Позитивний експертний звіт надала філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області. Технагляд за 1,17 млн грн виконає ТОВ «Пром-арт-проект».

Це вже друга спроба замовити це укриття. Першу угоду з ТОВ «Арена спорт 2011» вартістю 59,29 млн грн уклали в 2024 році, але в липні розірвали з виконанням робіт на 1,51 млн грн.

Роботи фінансуються коштом місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна.

Арматуру періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 16 мм вписали в кошторис по 43 740 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ). «Метінвест СМЦ» у Миколаєві продає таку по 34 600 грн/т, а «Iron World» ‒ по 32 816 грн/т. За даними Агентства відновлення, в грудні 2025 року таку арматуру для будівництва захисту об’єктів інфраструктури у Миколаївській області купували по 32 600 грн/т. Це на 20-25% нижче.

Бетон В30 різної крупності вписали по ціні від 4 688 до 6 060 грн/куб. м. «Миколаївський завод залізобетонних виробів» пропонує бетон В30 по 4 527-4 704 грн/куб. м. За даними ДП «НІРІ», в листопаді вартість бетону В30 в області різнилась від 4 350 до 5 046 грн/куб. м.

Двері герметичні заклали по 174 528 грн/кв. м, захисно-герметичні вписали по 191 037 грн/кв. м. Магазин «Uaseyf» продає двері для бомбосховищ по 53 917–61 762 грн/кв. м, а двері з редуктором ‒ по 55 177 грн/кв. м. Магазин «Гріфон» продає від 34 000 грн/кв. м до 63 995 грн/кв. м. Навіть двері з високим класом захисту для банківських сховищ та збройних кімнат більш ніж вдвічі дешевші ‒ 65 691–70 744 грн/кв. м.

Крупнозернистий асфальтобетон типу А марка 1 заклали по 7 311 грн/т. «АБЗ-1» пропонує такий по 5 005 грн/т, а «Асфальтпром» ‒ по 6 396 грн/т, що на 12-30% нижче.

Тільки на перевірених позиціях ймовірна переплата може складати понад 4 млн грн, що еквівалентно 28 дронам Autel EVO Max 4T.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі складає 21 957 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії на грудень 2025 року трохи нижчий – 21 263 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі «Work.ua» в Миколаєві вища – 24 100 грн.

Фірма була єдиним учасником відкритих торгів. Замовник не висував жорстких вимог. Треба було підтвердити наявність матеріально-технічної бази, техніки і кваліфікованих працівників, надати виконаний аналогічний договір на нове будівництво, реконструкцію або капремонт громадських чи адмінбудівель. Розмір забезпечення тендерної пропозиції ‒ 312 065 грн.

При цьому «БК «Базіс» підтвердила досвід договором 2012 року з Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА на реконструкцію другого корпусу Березнегватської ЗОШ І- ІІІ ступенів.

Закупівля потрапила під моніторинг. Серед іншого аудиторів зацікавило, чи розсилав замовник попередні запрошення для потенційних учасників, адже «БК «Базіс» частину документів завантажило вже через 10 хвилин після оголошення процедури. На що відділ освіти повідомив, що нікому не писав, а спритність ‒ то самоорганізованість учасника.

Не побачив замовник порушення і в тому, що частина документів по персоналу була додана російською і не мала українського перекладу.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту очолює Світлана Тригуб, а головою селищної ради є Сергій Бойко.

Миколаївська «Будівельна компанія «Базіс» зареєстрована в 2005 році. Керує і володіє фірмою Євген Дахов. Раніше в числі засновників також була Тетяна Дахова. Фірма також володіє часткою в ТОВ «Центр-Рум» разом з Сергієм Бартошуком.

Дахов володіє ТОВ «Укркепітал-Буд», має частку в ТОВ «БК «Корабел», ТОВ «ВП «Інстрой-Юг» та ТОВ «Солід Констракшн Компані» разом із Антоном та Андрієм Гордієнками.

Антон Гордієнко був серед співзасновників ОК «Інстрой Девелопмент» ‒ компанії, що була замовником скандального будівництва клубного будинку на Караваєвих Дачах, а «Укркепітал-Буд» Дахова ‒ генпідрядником.

Також Євген Дахов має частку в ТОВ «Громадянський Посад» Олександра Шанайца, який був депутатом Миколаївської міськради від партії «Європейська солідарність». За даними медіа, під час повномасштабного вторгнення людина з таким ім’ям та прізвищем мала дозвіл від Миколаївської ОВА на виїзд за кордон.

Із 2017 року з БК «Базіс» уклали угод на 95,35 млн грн. Нинішній підряд ‒ найбільший.

