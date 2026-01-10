Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй у понеділок, 12 січня, проведе засідання, присвячене останнім масованим повітряним атакам Росії на Україну.

Про це пише AFP у суботу, 10 січня, передає DW.

“Російська Федерація досягла жахливого нового рівня воєнних злочинів та злочинів проти людяності своїм терором проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні”, – зазначив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у листі до Радбезу.

Проведення екстреного засідання Радбезу ООН ініціювала Україна, до її вимог доєдналася й Латвія.

