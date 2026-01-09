Якщо це був “Орєшнік”, то знову без бойової частини”, але, можливо, це була якась інша ракета, тип якої буде встановлений за уламками. Ось що відомо на це час.

У Львові попередження про повітряну тривогу не було, львів’ян налякали ні на що не схожі звуки гудіння і серії вибухів. Після цього небо стало таким.

У Львові камери спостереження зафіксували таке

У Львові заміряли рівень радіації – в нормі.

Андрій Садовий зауважив, що інформацію нададуть військові.

” Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали”, – повідомив Садовий.

Є припущення, що метою удару було стратегічне газосховище у Стрию, а у Львові бачили і чули “розкриття” “Орєшніка”. На зараз повідомляють, що уламки знайшли, точніша інформація згодом.