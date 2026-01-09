Україна вперше стала членом Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти — глобального органу, який координує досягнення Цілі сталого розвитку 4 “Якісна освіта”. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише УНН.

За його словами, до складу комітету входять лише 12 країн світу. Регіон Східної Європи у 2026–2027 роках представлятимуть лише Україна та Словаччина, а також Рада Європи.

“Для України це не лише міжнародне визнання, а й реальний інструмент впливу”, — наголосив Лісовий.

Міністр зазначив, що участь у Керівному комітеті дає Україні можливість долучатися до формування глобальних освітніх пріоритетів, розвитку міжнародних партнерств і визначення довгострокових цілей освіти після 2030 року з урахуванням українського досвіду та викликів, з якими країна стикається під час війни.