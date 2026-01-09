Як повідомляло Інше ТВ, Вночі РФ вдарила по Львову ймовірно “Орєшніком” (ФОТО, ВІДЕО)

Окупанти кажуть, що це – відповідь на атаку путінської резиденції на Валдаї, пишуть російські пропагандисти з посиланням на міноборони рф.

«У ході удару було застосовано ракети “Орєшнік”. Вражені об’єкти виробництва дронів, якими Київ атакував резиденцію путіна 29 грудня, а також енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує роботу українського ВПК. Цілі удару досягнуто», – зокрема мовиться в повідомленні пропагандистів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України попередила, що з 17:00 29 грудня росія проводить інформаційну операцію для зриву досягнутих між Президентами України та США домовленостей. У межах такої операції кремль звинувачує Україну в цілеспрямованій спробі атаки по резиденції в. путіна із використанням 91 БпЛА.

