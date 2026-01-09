Шведський автовиробник Volvo Cars оголосив про відкликання 413151 автомобіля у США через проблему з роботою камери заднього виду, повідомляє Кореспондент.

Як зазначається, причина відкликання криється в програмному забезпеченні, яке може призводити до некоректної роботи камери. Усунення несправності передбачає оновлення софту, яке буде встановлене безкоштовно – або у дилерському центрі, або через оновлення по повітрю.

Під відкликання підпадають кросовери Volvo XC40 модельних років 2021-2025. Це вже другий відклик для цих самих автомобілів на американському ринку: попередній було оголошено у травні минулого року. У компанії пояснили, що нова кампанія стала наслідком виявлення додаткової проблеми, яка спричиняє той самий симптом, що й раніше.

Volvo також повідомила, що завершує підготовку виправного програмного забезпечення для всіх постраждалих авто.