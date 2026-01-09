В Україні представили перше видання альманаху з протимінної діяльності “Машини, сенсори, підводні системи та захист персоналу”, пише ЛБ.

Зазначається, що такий довідник видається в Україні вперше. Він має практичне галузеве спрямування та покликаний стати інструментом підтримки операторів протимінної діяльності (ПМД), експертів, органів державної влади.

Довідник розглядається як основа для формування регулярних галузевих оглядів, орієнтованих на реальні потреби операторів ПМД. Він узагальнює практичний досвід гуманітарного розмінування та містить систематизований огляд спеціалізованих машин, сенсорних і підводних систем, засобів індивідуального захисту персоналу, а також підходів до контролю якості робіт і забезпечення екологічної безпеки.

Книга допоможе обрати оптимальні технічні рішення у конкретних польових умовах, оцінити вплив розмінування на ґрунти, водні ресурси та подальше відновлення земель.

У ній окрему увагу приділено:

інтегрованій системі класифікації засобів розмінування;

ролі тренувально-випробувальної інфраструктури у впровадженні інноваційних рішень;

поєднанню безпеки персоналу, ефективності робіт і захисту довкілля.

Довідник відкритий до подальшого розвитку, доповнення та має на меті стати практичним навігаційним інструментом у процесах розмінування територій України.