Служба зовнішньої розвідки України попереджає: з 17:00 29 грудня росія проводить інформаційну операцію для зриву досягнутих між Президентами України та США домовленостей.

Про це СЗР повідомляє на своїх ресурсах.

-У межах такої операції кремль звинувачує Україну в цілеспрямованій спробі атаки по резиденції в. путіна із використанням 91 БпЛА.

Операція розпочалася з відповідної заяви С. Лаврова й була розтиражована прокремлівськими медіа (ТАСС, RT). Після цього протягом двох годин (до 19:00) наративи С. Лаврова підхопили та розвинули інші російські спікери: заступник глави МЗС рф О. Грушко, помічник президента рф Ю. Ушаков, голова партії «справедливая россия – за правду» С. Міронов, лідер партії ЛДПР Л. Слуцький, перший заступник голови комітету держдуми рф з питань оборони О. Журавльов. Така оперативність та скоординованість свідчить про те, що операція проводилась на виконання вказівок в. путіна та відповідно до затверджених АП рф «темників».

Є ціла низка фактів, які свідчать, що інформація про атаку на резиденцію в. путіна є фейком. Наведемо кілька з них:

1) упродовж 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку БпЛА та її наслідки. Зараз бачимо, як кремль намагається виправити ситуацію, поширюючи в російських соцмережах (Вконтакте) фейкові повідомлення від імені нібито жителів міста Валдай;

2) відсутність фактичних доказів (уламки, фото, відео) збитих БпЛА, які кремль не може представити вже майже добу після початку інформаційної операції. Але потрібні «докази» можуть підвезти найближчим часом;

3) МО рф двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам кремля (спочатку повідомили про 18 зафіксованих безпілотників СОУ, потім їх кількість збільшилась до 23).

москва не вперше бездоказово та навмисно маніпулює темою атаки СОУ проти російських об’єктів. У травні 2023 року – повідомляла про атаку безпілотників на кремль. У травні 2025 року – вказувала, що під час візиту до Курської області гелікоптер в. путіна нібито потрапив в «епіцентр атаки БпЛА». У подальшому джерела в російському уряді підтвердили, що це була постановка.

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу, що фейк із БпЛА – це нервова реакція кремля на досягнутий за підсумками переговорів Президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес. У подальшому росія використовуватиме тему «атаки по Валдаю» для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва.

У цьому контексті сподіваємося, що медіа перевірятимуть належним чином пропагандистські вкиди рф і вони не будуть використані кремлем як інструмент поширення російських фейків.