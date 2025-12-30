РФ вдарила по 2 цивільним суднам, повідомили у ВМС України.

-Сьогодні росіяни ударними БПЛА атакували судна “Emmakris III” та “Captain Karam”, яке заходило до порту для завантаження пшениці.

Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином. рф-країна террорист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог атакував порти у Чорноморську і Південному.