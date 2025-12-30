29 грудня уряд ухвалив рішення, згідно із яким роботу АРМА відтепер координуватиме прем’єр-міністр.

Про це повідомили на Урядовому порталі, пише ЛБ.

“Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила про те, що Кабінет Міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації Премʼєр-міністра України.”, – зазначено там.

Як вказано на сайті АРМА, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

АРМА за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні.

Агентство уповноважене на виявлення та розшук активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

Також АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері виявлення, розшуку та управління активами.