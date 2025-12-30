Скоро Новий рік, яким би не був старий, в нас є надії і сподівання на наступний, тому новорічний вечір хочеться зробити затишним і смачним. Молодий український шеф-кухар Іван Янюк добре відомий тим, хто слідкує за розвитком української кухні, як традиційної, так і сучасної. Сьогодні ми пропонуємо вам його рецепт качки до нового року, а потім і рецепт однієї з його шанувальниць, яка теж поділилася із спільнотою своїм улюбленим варіантом приготування качки.

Тож вам потрібно:

Качка – 2 кг

Вода – 4 л

Цибуля – 1 шт

Лавровий лист – 4 шт

Перець горошок – 20 шт

Гвоздика – 10 шт

Сіль – 200 г

Часник – 3 зубчика

Апельсин – 3 шт

Соєвий соус – 2 ст/л

Мед – 1 ст/л

Соус «Теріякі» – 2 ст/л

Вода – 50 мл

Цукор – 2,5 ст/л

Щіпка солі Сіль/ перець по смаку

Приготування

Однак одна з підписниць кухаря запропонувала свій рецепт.

“Вирощую качок, готую восени щотижня, без ніяких заморочок: посолила – 1 чайна ложка на 1 кг ваги, поперчила, всередину порізала апельсин, гілку чебрецю і розмарину, в рукав – і в гарячій духовці випікаю 40 хв на кг ваги. Потім відкрила зверху, набрала жиру, що стік, додала мед, змастила качку і запекла до золотавої скоринки – і все, ідеальна качка готова.

Показник готовності – якщо відійшло м’ясо від кістки на ніжках.

Порада. Якщо качку в перший день не з’їли, обберіть м’ясо, на жиру зробіть засмажку, додайте рис – і через 20 хв готовий чудовий лінивий плов”.

Тож обирайте. Хоча…була б качка, а рецепти знайдуться!