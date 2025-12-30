Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Про це повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба, а очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив:

-Сьогодні зранку російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі.

Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала.

Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

На місцях подій працюють спеціальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини.