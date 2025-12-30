білоруський диктатор олександр лукашенко підписав указ про помилування 22 людей. Про це повідомили білоруські державні “медіа”, передає УНН.

Серед помилуваних – 15 жінок і 7 чоловіків. 11 з них мають неповнолітніх дітей. білоруська пропаганда заявляє, що всі ці люди були засуджені за “екстремістську діяльність” – водночас правозахисний центр “Вясна” називає їх політичними в’язнями.

Стверджується, що всі вони “звернулися до лукашенка з проханням про помилування, визнали свою провину і висловили каяття за свої дії”.

Рішення про помилування прийнято президентом з гуманітарних міркувань та в інтересах сімей, а також з урахуванням позитивних характеристик помилуваних осіб – заявили білоруські державні пропагандисти.