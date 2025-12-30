У мережі поширюється відео затримання чоловіка групою оповіщення без пояснення обставин події.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП повідомили факти, передає Інше ТВ.

27 грудня 2025 року під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення Центрального районного ТЦК та СП у складі військовослужбовців і представника Національної поліції громадянин призовного віку почав тікати.

З метою встановлення особи громадянина та з’ясування його статусу як військовозобов’язаного група оповіщення наздогнала невідомого чоловіка. Ним виявився громадянин А., 1998 року народження, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, а саме — неприбуття в установлені строки за мобілізаційним розпорядженням. Військовозобов’язаний А. мав досвід проходження військової служби та перебував в оперативному резерві першої черги (ОР-1). Після оголошення загальної мобілізації 24 лютого 2022 року він був зобов’язаний прибути до місця служби, однак вимоги законодавства досі не виконав.

У складі групи оповіщення перебував представник Національної поліції, який за наявних правових підстав мав повноваження здійснити адміністративне доставлення громадянина до ТЦК та СП. Намагаючись уникнути відповідальності, громадянин А. чинив активний фізичний опір та згодом заявив про нібито отримані травми. На місце події було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка доставила його до медичного закладу. Надалі чоловік швидко зник з лікарні.

Миколаївський обласний ТЦК та СП закликає громадян відповідально ставитися до виконання вимог військового обліку: своєчасно оновлювати дані, оформлювати відстрочку за наявності підстав і усувати порушення у законний спосіб, а не намагатися уникати відповідальності.

