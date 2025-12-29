Одеські поліцейські встановили військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), які побили військового, звільненого з полону – ними виявилися двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, їм повідомлено про підозру, поінформувала пресслужба Головного управління поліції Одеської області, пише Iнтерфакс.

“Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні поліції на сайті у понеділок.

Повідомляється, що в межах кримінального провадження встановлено, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру. Одному – за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Слідчі дії тривають.