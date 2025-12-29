Китай розпочав військові маневри навколо Тайваню, які включатимуть бойові стрільби, після того, як США оголосили про один із найбільших пакетів озброєнь для Тайваню, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

У навчаннях, що розпочинаються у понеділок, візьмуть участь армія, флот, військово-повітряні сили та ракетні війська, ідеться у заяві китайських військових. Навчання під назвою “Місія справедливості-2025” “перевірять фактичну бойову спроможність військ театру військових дій у спільних операціях”.

“Це суворе попередження проти сепаратистських сил “незалежності Тайваню”, і це законна та необхідна дія для захисту суверенітету та національної єдності Китаю”, – сказав старший полковник Ши Ї.

Народно-визвольна армія КНР в окремій заяві заявила, що з 8:00 до 18:00 у вівторок за місцевим часом вона проведе бойові стрільби у п’яти кварталах навколо Тайваню, заявивши, що “будь-яким суднам чи літакам, які не мають стосунку до справи, рекомендується не заходити” в цей район. Морська влада Китаю перерахувала дві додаткові великі зони, де військові “організовуватимуть стрільби бойовими боєприпасами”. Деякі з цих районів знаходяться в Тайванській протоці або поблизу неї, одного з найжвавіших судноплавних шляхів світу.

Міністерство оборони в Тайбеї розкритикувало Китай за “ірраціональні провокаційні дії”, додавши, що він розгорнув сили для проведення “навчань з бойової готовності”. Авіаційне управління Тайваню заявило, що розмітка зон для навчань з бойової стрільби серйозно підриває безпеку польотів, і що воно розглядає альтернативні маршрути літаків.

Інвестори на Тайвані схильні ігнорувати таку військову діяльність. Базовий індекс Taiex зріс на 0,9% до 28 810, продовживши бути на рекордно високому рівні через високий попит інвесторів на передові технологічні продукти, такі як чіпи, які є спеціалізацією тайванських компаній. Акції оборонних компаній по обидва боки протоки зросли.