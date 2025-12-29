Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що наразі немає жодних домовленостей про вихід ЗСУ із Донбасу, як того хоче Росія. Він наголосив, що буде діяти відповідно до інтересів України.

«Що стосується виходу з Донбасу: дивіться, це ж не новина, що Росія цього хоче. В їх рожевих мріях, щоб нас взагалі не було на території нашої країни. Цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України», — сказав глава держави у понеділок, 29 грудня, під час спілкування із журналістами.

