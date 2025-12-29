У посла України у Великій Британії, генерала Валерія Залужного “нічого не змінилося”, він продовжує відстоювати інтереси України на своїй посаді.

Про це медіарадниця Залужного Оксана Тороп повідомила в коментарі УП

“Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії”, – заявила вона.

Нагадаємо, перед тим ЗМІ повідомляли, що Залужний попередив Зеленського про відставку і повернення до Києва