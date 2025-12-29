Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні, повідомили Radio NV чотири джерела у політичних та дипломатичних колах.

За словами співрозмовників, наближених до Офісу президента, Залужний ще декілька тижнів тому озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському, коли перебував у Києві.

«Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем’єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив», — зазначають джерела видання.

За словами інших джерел, певний час Залужний навіть задумувався про посаду посла у США або головкома ЗСУ, але наразі рішень щодо цього немає. Мова про зміну посла у США наразі не ведеться, говорять співрозмовники.

«Ймовірно, Залужний хоче повернутись до Києва, він може оголосити про це вже 4−5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення», — каже одне з джерел.

Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. 9 травня 2024-го був призначений на посаду посла України у Британії.