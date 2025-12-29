Водогосподарські організації у 2025 році надали аграріям повний спектр послуг із подачі води на зрошення в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Загальна площа зрошуваних земель перевищила 40,5 тис. га.

Про це повідомляє Держрибагентство, передає Інше ТВ.

Для досягнення такого результату насосні станції державних зрошувальних систем подали 130,8 млн кубометрів води та використали близько 51,5 млн кВт·год електроенергії.

Найбільші площі зрошення цього року обслуговували:

– Кілійське МУВГ – подано 78,5 млн кубометрів води на майже 10 тис. га сільгоспугідь;

– Дністровське МУВГ – здійснено полив 8,6 тис. га полів, подано 24,3 млн кубометрів води;

– Ізмаїльське УВГ – полито 8,3 тис. га полів.

Для максимальної ефективності застосовували різні методи зрошення: дощувальні машини – найпоширеніший спосіб поливу ґрунту; затоплення – технологія, що широко використовується для вирощування рису; краплинне зрошення – сучасний метод, який дає змогу економити воду, забезпечує точне дозування вологи та суттєво підвищує врожайність.

Завдяки зусиллям водогосподарників та аграріїв українці отримали щедрий урожай якісної продукції. Серед вирощених злакових і бобових культур – рис, пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, соя, нут. Овочевий і фруктовий кошик поповнили виноград, полуниця, картопля, цибуля, морква, буряк, перець, помідори, капуста та кавуни. Окремо варто відзначити вирощування «білого золота» півдня – бавовнику, який почали культивувати в Україні торік.

Нині працівники управлінь водного господарства Держрибагентства вже розпочали підготовку об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до зимового періоду. Триває обстеження технічного стану зрошувальних систем, проводиться консервація запірно-регулюючої арматури та виконуються інші регламентні роботи, щоб наступного року знову гарантувати надійну подачу води.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні аграрії Миколаївщини поскаржились міністру, що втратили врожаї через відсутність зрошення (ФОТО)

У вересні Свириденко зустрілась з підприємцями Миколаївщини та Херсонщини – пообіцяла аграріям воду в зрошувальній системі і ще раз нагадала про державні програми підтримки (ФОТО)