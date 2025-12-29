Наприкінці пресконференції президентів США та України за підсумками зустрічі в Мар-а-Лаго, яку транслював YouTube-канал Офісу українського президента, пролунав відомий уривок про “русскій воєнний корабль”.

Невідомо, хто попартизанив таким чином, бо невдовзі цей уривок із трансляції прибрали, і офіційна версія трансляції виглядає обрізаної в кінці.

Скажемо чесно: журналісти ІншеТВ на свої очі цього не бачили, бо почули “дякуємо” від Трампа, який почав відходити від мікрофону, і трансляцію вимкнули. А от Громадське стверджує, що це було.

Цей уривок поширився і в соцмережах.