Президент Франції Еммануель Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. За його словами, у січні буде визначено внесок кожної країни “коаліції рішучих”.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Макрон поінформував, що ввечері 28 грудня він разом із кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом. Потім він окремо розмовляв з Зеленським.

-Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру.

На початку січня ми зберемо країни Коаліції бажаючих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни, написав Макрон.