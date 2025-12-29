Сполучені Штати планують повернутися на Місяць уже під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це заявив новопризначений адміністратор NASA Джаред Айзекман в інтерв’ю CNBC, яке стало одним із його перших публічних виступів після затвердження Сенатом, пише Кореспондент.

За словами Айзекмана, нова прихильність Трампа до дослідження Місяця є ключовим фактором для досягнення “орбітальної економіки”. Він наголосив, що Місяць має значний науковий, економічний і стратегічний потенціал для США, зокрема з точки зору національної безпеки.

Айзекман був уперше висунутий Трампом на посаду керівника NASA у грудні 2024 року, однак у травні 2025-го президент несподівано відкликав кандидатуру, пославшись на “попередні зв’язки” претендента. Хоча офіційно не уточнювалося, про що саме йдеться, у ЗМІ це пов’язували з тісними стосунками Айзекмана з Ілоном Маском, з яким Трамп мав публічний конфлікт улітку. У листопаді Трамп знову номінував Айзекмана, і цього разу кандидатуру було затверджено.

Після створення місячної бази NASA, за словами Айзекмана, розглядатиме інвестиції в ядерну енергетику та ядерні двигуни для космічних апаратів, що дозволить розширити межі досліджень Сонячної системи.