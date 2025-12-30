Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що навесні наступного року в країні запрацює перший великий завод із виробництва безпілотників.

Про це повідомляє сербський національний мовник PTC, передає Суспільне.

За його словами, відкриття підприємства очікується наприкінці березня або “найпізніше на початку квітня”.

“Ми багато інвестуємо, і ви б здивувалися, якби знали, скільки безпілотних літальних апаратів у нас сьогодні на складах, включно з дронами-камікадзе та іншими моделями. Ми купуємо і продовжуємо купувати. Незабаром, наприкінці березня або найпізніше на початку квітня, я очікую відкриття першого великого заводу з виробництва дронів у нашій країні”, – сказав Вучич.

За його словами, це будуть високотехнологічні дрони, відмінні від існуючих моделей “Комарац 1” і “Комарац 2”, над якими Сербія працює разом із “великою іноземною державою”.

Крім того, Вучич наголосив, що виробництво дронів буде розташоване безпосередньо в Сербії.

