У Москві за досі нез’ясованих обставин помер працівник сербської оборонної компанії Jugoimport-SDPR Радомир Куртич.

Про це повідомляє мовник РТС, передає Громадське.

За інформацією телеканалу, смерть настала 17 листопада на вулиці. Померлий працював представником компанії в Москві, і для нього це був другий термін на цій посаді.

Президент Сербії в інтерв’ю РТС розповів, що зараз очікує відповіді від російських служб щодо причин смерті Куртича. За його словами, сербській владі також відомо, що зникли «певні жорсткі диски» та інші речі. Однак він зауважив, що смерть та зникнення речей необов’язково пов’язані.

«Це також може бути рутинною дією якоїсь служби, коли вона встановлює особу когось на вулиці», — Вучич.

Газета Blic писала, що зникнення «великої кількості документів, а також жорстких дисків комп’ютерів» виявили працівники Jugoimport, які відвідали московський офіс після смерті Куртича.

У коментарі Blic експерт з міжнародних відносин доктор наук Орхан Драгаш припускав, що смерть Куртича може бути пов’язана з експортом сербської зброї, яка, за його словами, через посередників потрапляє до України.

Водночас Вучич не робив жодних припущень, додавши, що потрібно з’ясувати більше деталей. Як запевнив президент Сербії, він «боротиметься за те, щоб правда стала відомою».

«Йдеться про нашого громадянина, зразкового громадянина та людину, яка багато років пропрацювала в хорошій сербській компанії», — підкреслив Вучич.

Державна Jugoimport-SDPR, яка виникла ще за часів Югославії, вважається найбільшим сербським підприємством оборонної промисловості. Вона займається виробництвом й продажем зброї. Зокрема, випускає бронетранспортери «Лазар», керовані ракети ALAS та бойові безпілотники Pegaz.