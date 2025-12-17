Нагадаємо, в листопаді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про своє політичне майбутнє сказав: “Я вже хочу, вже трохи підгоряє” (ВІДЕО). Схоже, він не зупинився на одній публічній заяві – той, хто слідкує за українським інформаційним полем, може констатувати – Кіма стало в ньому дуже багато. Схоже на те, що місцевий рівень для очільника Миколаївщині (ще вчора-післявчора солдата президента Зеленського) став затісний, його реакція на “чисто миколаївські” проблеми – роздратування, але не більше, без оцінок та висновків. Хоча, як виявляється, Кім добре розуміється на природі корупції (от зараз – без підтексту), і знає, як її побороти – на найвищому рівні. Бо на місцевому вже побороли.

“Хочеться викреслити програмну корупцію, яка йде на найвищому рівні. На регіональному ми тут з цим жорстко боремося. Ще перед початком великих проектів ми ставимо всі процеси на контроль, і відразу за цим запускаємо аудит чи перевірку рахункової палати. Я про це попереджаю всіх чиновників і підрядників, що відразу після закінчення робіт по великим проектам – в нас буде перевірка. Не моя, а державна – і по повній програмі”, – розповів очільник ОВА, передають Українські новини.

Спостерігаємо далі за політичними устремліннями очільника Миколаївщини, бо вже є за чим.