У МЗС України різко відреагували на заяву сербського міністра.

Речник українського відомства Георгій Тихий відповів на слова міністра інформації та телекомунікацій Сербії, запропонувавши розпоряджатися територіями власної країни, а не чужої.

“Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати, як і українці, мають розплачуватися за злочини територією, пропонуємо використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ. Як каже українське прислів’я, муха в закритий рот не влетить”.

Раніше хорватські медіа пошири заяву Братіни, яку він зробив на сербському телебаченні. Міністр інформації та телекомунікацій Сербії закликав «покарати» Хорватію за її історичну поведінку, порівнявши її з Україною.

Tonino Picula, crvene ustaše i Hrvati koji svoju kaznu moraju platiti teritorijem



Ministar informisanja Srbije, Prosinac 2025. pic.twitter.com/ieozh1fcfM — Dom (@croarsenal) December 16, 2025

– Як і українці, вони мають платити територією. Іншого покарання немає. Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно якимось чином покарати за її жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, особливо до початку 90-х років і всього соціалізму, де червоні усташі очолювали хорватську частину Комуністичної партії».