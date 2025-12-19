Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Лідери ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Без використання активів РФ

-Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту.