Старший викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Юрій Васильєв, у віці 79 років, став чемпіоном Європи з гирьового спорту та встановив новий світовий рекорд у вправі довгий цикл з двома гирями, пише Харків спортивне місто.

Чемпіонат Європи відбувся на початку грудня у Кишиневі. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів із 16 країн.

У складі національної збірної України виступив ветеран спорту та легенда ХПІ Юрій Васильєв.

На 79-му році життя Юрій Костянтинович не лише впевнено виборов золоту медаль, а й встановив новий світовий рекорд у вправі «довгий цикл із двома гирями». Це досягнення було офіційно визнане Міжнародною асоціацією гирьового спорту, яка нагородила викладача спеціальною медаллю та пам’ятним призом за видатні успіхи на світовому рівні.

Україна — перша в Європі

Завдяки надзвичайному внеску Юрія Васильєва та злагодженій роботі всієї української делегації (28 спортсменів), збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку, обійшовши сильних суперників з Італії («срібло») та Польщі («бронза»).

Юрій Васильєв — це втілення відданості своїй справі. Його шлях — це:

Понад 50 років педагогічного стажу на кафедрі фізичного виховання ХПІ.

Титул чемпіона світу, який він здобув два роки тому.

Сотні підготовлених студентів, для яких він є живим прикладом незламності.

Це яскравий приклад того, що сила, витривалість і любов до спорту не мають вікових обмежень, пише видання.