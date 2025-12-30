Судитимуть групу осіб за організацію незаконного «супроводу» під час складання іспиту з державної мови.

Прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо групи осіб за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

За даними слідства, проректор одного з університетів м. Кривий Ріг, діючи за попередньою змовою з трьома спільниками, організував заробіток на громадянах, які планували скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

Обвинувачені пропонували «гарантоване» успішне складання іспиту без необхідних знань і підготовки. Для цього вони шляхом втручання в електронну систему іспиту заходили в облікові записи учасників та фактично складали тестування замість них.

Неправомірну вигоду отримували під виглядом «благодійних внесків» на рахунок підконтрольного благодійного фонду.

У ході досудового розслідування задокументовано 12 епізодів злочинної діяльності, за якими громадяни після сплати грошових коштів отримували сертифікати про володіння державною мовою відповідного рівня.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу УСР в Дніпропетровській області.