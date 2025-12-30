Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у січні – листопаді 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 3,3 млн грн транспортного податку.

Основна сума сплаченого податку, а саме 1,9 млн грн, перерахована власниками авто – фізичними особами. Внесок у сплату транспортного податку від юридичних осіб склав майже 1,4 млн гривень.

Транспортний податок – одне з джерел наповнення місцевих бюджетів, адже він повністю залишається у розпорядженні місцевих громад.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

Звертаємо увагу, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету, зокрема, фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.