Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

-Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито «нападі на резиденцію Путіна». І вони не нададуть. Бо їх немає. Такого нападу не було.

Ми були розчаровані та стурбовані заявами еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловлювали свою стурбованість щодо нападу, якого так і не сталося.

Це ще більш дивно, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року.

Росія має довгий послужний список неправдивих заяв — це їхня фірмова тактика. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету.

Такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні.

Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені заяви — це підриває конструктивний мирний процес, який просувається останнім часом.