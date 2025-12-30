СБУ затримала киянина, який поширював у соцмережах відео роботи ППО столиці. Чоловік знімав дислокацію української ППО та публікував у Telegram та Instagram.

“Засвітив” роботу і позиції української ППО під час обстрілів століці: киянину загрожує до 8 тюрми

Служба безпеки викрила ще один факт несанкціонованого поширення інформації про дислокацію та бойову роботу Сил оборони України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У Києві затримано місцевого жителя, який “зливав” у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці. Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка “працювала” по російських повітряних цілях. Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Телеграмі та на Інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників – йдеться у дописі.



Таким чином ворог міг використати “підсвічені” геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву. СБУ підтвердили факти незаконної діяльності фігуранта.

“Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)”, – повідомляють у СБУ

Наразі, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, Служба безпеки вкотре наголошує про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів, адже поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.