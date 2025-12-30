Упродовж 2025 року з ворожого полону було звільнено 493 військовослужбовці з Миколаївської області, з яких 222 — військовослужбовці морської піхоти.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Роботу зі звільненими з полону військовими здійснює радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Неллі Яровенко та фахівець з питань ветеранської політики Миколаївської обласної військової адміністрації Яна Сичова. Основним пріоритетом діяльності є індивідуальний супровід кожного Захисника та Захисниці, увага до його потреб та допомога у відновленні після полону.

Упродовж року в період обмінів та після завершення карантинних заходів здійснювалися виїзди до реабілітаційних центрів, під час яких відбувалися нагородження, зустрічі, підтримка та безпосереднє спілкування із Захисниками. Паралельно було налагоджено системну взаємодію з бригадами та командуванням 30-ого Корпусу морської піхоти ВМС ЗС України , 123 бригади тероборони ЗСУ, 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади для оперативного реагування на проблемні питання військових.

Важливою складовою роботи стали виїзди до громад Миколаївської області, де проводилися особисті консультації зі звільненими з полону військовими, під час яких фіксувалися їхні запити, проблемні питання та визначалися шляхи подальшої допомоги.

Окремий напрям — робота в медичних закладах Миколаєва, де проходять лікування та реабілітацію звільнені з полону військовослужбовці. Під час відвідувань госпіталю та низки лікарень фахівцем проводилися індивідуальні бесіди, збір контактів, консультації та подальший супровід військових для допомоги у вирішенні медичних, соціальних і адміністративних питань.

Для забезпечення постійної комунікації було створено єдину робочу телефонну лінію, через яку здійснюється регулярний зв’язок зі звільненими з полону Захисниками, надаються консультації та координується необхідна допомога. Протягом року військовим надавалась підтримка з питань:

• отримання юридичних консультацій;

• лікування, реабілітації та оперативних втручань;

• психологічної допомоги;

• соціальних виплат, гарантій і пільг.

Окремо військовослужбовців було поінформовано про програми матеріальної допомоги.

У межах соціальної підтримки діти звільнених з полону військовослужбовців були запрошені до різних заходів, також організовано відпочинок та оздоровлення для діток в таборах України та закордоном і сімейні виїзди.

Військовослужбовці та члени їхніх родин зберігають контакти робочої лінії й надалі перебувають на зв’язку з фахівцем, звертаючись у разі виникнення нових потреб чи складних життєвих ситуацій.

Робоча телефонна лінія фахівця: 095-653-33-49

Гаряча лінія відділу з питань ветеранської політики Миколаївської ОВА: 0-800-301-512

Як повідомляло Інше ТВ, Президент підписав закон про виплати 50 тис. грн звільненим з полону захисникам