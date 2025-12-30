Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

Про це повідомляє Мінкульт України, передає Інше ТВ.

«Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України», – зазначається в повідомленні Міністерства культури України.

Як повідомляло Інше ТВ, Міністерство культури та інформаційної політики України ще у лютому 2023 року просило Національну музичну академію внести подання для відмови від імені Чайковського у назві.