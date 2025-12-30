Заводський районний суд міста Миколаєва визнав конструктора ДП “НВКГ “Зоря”-“Машпроект” винним у пособництві державі-агресору.

Про це йдеться у вироку суду від 23 грудня.

Чоловік із 1998 року працював на підприємстві «Зоря» — «Машпроект». В останні роки на посаді провідного інженера-конструктора.

Він підписав особисте зобовʼязання щодо нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також розписався про ознайомлення із забороною без дозволу розголошувати відомості щодо роботи підприємства.

Але всупереч цьому, в умовах повномасштабної війни з Росією, обвинувачений надсилав знайомому громадянинові РФ конструкторську документацію українського підприємства «Зоря» — «Машпроект», яке виконувало оборонні замовлення. Документи становили комерційну таємницю, розголошення якої призводило до економічних збитків у зв`язку з тим, що в них містяться відомості про результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та вказані модифікації ГТД та окремі вироби до них є власністю держави та всі права на них має виключно ДП «НВКГ «Зоря»- «Машпроект».

Як підтвердив у суді сам обвинувачений, він спілкувався із другом, який раніше також працював на «Зоря» — «Машпроект», але потім виїхав до Росії. Вони продовжували спілкуватися онлайн із робочих питань, у тому числі щодо ремонту двигунів.

Переписка з другом зберіглася на його мобільному телефоні. Наприклад:

«привет! Извини что задержал. Там два перечня с мероприятиями по ГТД-25 и шесть файлов ПДКН за последние полтора года, какие были аварии и что предлагалось сделать».

«привет! Ничего, все нормально. Спасибо!».

В суді він пояснив, що він займає посаду начальника відділу по роботі з оборонним замовленнями в ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». На час подій, які інкримінуються обвинуваченому, він працював на заводі у групі провідних конструкторів, які займалися двигунами морської тематики, в тому числі що використовуються на військових катерах. Документація містить інтелектуальну власність та комерційну таємницю заводу, але не має грифу ДСК. Конструктор мав доступ до креслень та документів «Маніпулятор пневматичний», які не мають грифу ДСК. «Сравнительные признаки по крупному» – це документ, який містить порівняння нової та старої документації. Передання даної інформації порушує комерційну таємницю та може призвести до економії іншою стороною (яка її отримала) на розробці будь-яких вузлів та агрегатів. Підприємство в зв`язку з чим втрачає економічну вигоду. Для того, щоб виготовити будь-який вузол, газотурбінний двигун, необхідна деталіровка, конструкторська документація.

Один із свідків під час судового розгляду, пояснив, що він займає посаду директора з перспективного розвитку в ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». На заводі був факт передачі документації, яка становить комерційну таємницю, третій стороні. Інформація по двигунах 25 МВт та деяких складових маніпулятора пневматичного, який застосовується в морських двигунах, була передана представнику ворожої держави. До даної інформаціїзвинувачений мав доступ, оскільки працював у групі головного проектора, але вона не містить грифу таємності, а є комерційною таємницею, широкому загалу вона не доступна.

Співрозмовником обвинуваченого був уродженець Миколаєва, який має російське громадянство і проживає в Москві. Цей чоловік працював на Московському машинобудівному виробничому підприємстві «Салют», яке займалося виготовленням авіаційних двигунів та цивільних газотурбінних двигунів, у конструкторському бюро в АТ «Газенергсервіс». Із 2024 року він працює в ЗАТ «Турбініст», що має ліцензію на розміщення, спорудження, експлуатацію та введення в експлуатацію ядерних установок, радіаційних джерел та пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховищ радіоактивних відходів.

Під час обшуку з будинку обвинуваченого вилучили оргтехніку, телефони, технічну та конструкторську документацію щодо газотурбінної продукції ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на 123 арк.; флеш-носії в кількості 4 шт. фрагмент георгіївської стрічки.

Початково чоловікові інкримінували державну зраду (2 ст. 111 ККУ), але потім змінили обвинувачення на пособництво державі агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ), що карається увʼязненням на строк 10-12 років.