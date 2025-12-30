У Києві правоохоронці затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні в керівництва однієї зі столичних компаній 100 тисяч доларів.

Про затримання адвоката повідомили СБУ та Офіс генпрокурора. «Суспільне» з посиланням на джерела розповіло, що йдеться про Сергія Стецюка — адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського та почесного консула Молдови у Дніпрі.

За даними слідства, фігурант дізнався про податкову перевірку одного з підприємств і став переконувати бізнесменів, що в нього нібито є інсайдерська інформація від органів контролю, і якщо вони відмовляться заплатити йому за «розв’язання» питань, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 мільярд гривень штрафу.

У СБУ зазначили, що підозрюваний регулярно психологічно тиснув на підприємців і вдавався до маніпуляцій. А в Офісі генпрокурора зауважили, що фігурант усвідомлював відсутність у себе будь-яких реальних повноважень або можливостей впливу на прийняття рішень податковим органом.

«Під час спілкування він створював видимість своєї обізнаності з перебігом перевірки, посилався на конкретні дати складання акту, а також на особисті зв’язки з працівниками податкової служби», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Як додали в СБУ, коли підприємці погодилися віддати адвокату готівку, він залучив свого знайомого як посередника для отримання грошей.

Зараз адвокатові та його спільникові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто за шахрайство та пособництво в шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Прокуратура скерувала клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави розміром 40 мільйонів гривень.

Також прокурор планує клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави розміром 4 мільйонів гривень іншому фігурантові справи.

За інформацією «Суспільного», затриманим адвокатом є Сергій Стецюк, який фігурує в судових провадженнях, пов’язаних з Ігорем Коломойським. Зокрема, захищає інтереси бізнесмена у справі про замовне вбивство.

Стецюк, який має понад 20 років досвіду у сфері управління, права, аудиту й міжнародної економіки, також є почесним консулом Молдови у місті Дніпро.